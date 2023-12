Sunacrvices Holdings Ltd Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die relative Stärke-Index: In der technischen Analyse wird das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet und im Relative Strength-Index festgehalten. Laut dem RSI ist die Sunac Services derzeit mit einem Wert von 92,11 überkauft, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung "Schlecht".

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Sunac Services von 1,86 HKD liegt mit -26,19 Prozent Entfernung vom GD200 (2,52 HKD) aus charttechnischer Sicht im "Schlecht"-Bereich. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 2,19 HKD auf. Dies bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -15,07 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Sunac Services als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anleger: In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen bezüglich des Unternehmens Sunac Services. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht deutlich verändert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Damit erhält die Sunac Services-Aktie ein "Neutral"-Rating.