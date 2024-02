Sunac China Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Sunac China-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1,63 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1,16 HKD lag und somit einen Abstand von -28,83 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,46 HKD, was einer Differenz von -20,55 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis beider Zeiträume.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Sunac China-Aktie in den letzten Monaten normal war. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Sunac China-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sunac China-Aktie liegt bei 47,22, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 58,39 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die technische Analyse und das Anleger-Sentiment deuten also auf eine neutrale bis schlechte Bewertung der Sunac China-Aktie hin.