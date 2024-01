Sunac China Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sunac China-Aktie zeigt, dass der Wert des RSI der letzten 7 Tage bei 53 liegt, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Im Gegensatz dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 73,08, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Sunac China wird als insgesamt neutral betrachtet, basierend auf den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sunac China-Aktie bei 1,39 HKD liegt, was 29,08 Prozent unter dem GD200 (1,96 HKD) liegt. Dies wird als schlechtes Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 1,91 HKD, was zu einem Abstand von -27,23 Prozent führt, was ebenfalls als schlechtes Signal interpretiert wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktie als neutral eingestuft, da die Diskussionsintensität mittel und die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Insgesamt ergibt sich für die Sunac China-Aktie basierend auf den RSI-Bewertungen, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment eine neutrale Einschätzung.