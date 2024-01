Sun-Wa Technos Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Sun-wa Technos wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die technische Analyse zeigt, dass die Sun-wa Technos aktuell als "Neutral" eingestuft werden kann. Mit einem Kurs von 2257 JPY liegt die Aktie inzwischen +3,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +4,62 Prozent, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Sun-wa Technos lassen auf eine mittlere Aktivität im Netz schließen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Sun-wa Technos überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Sun-wa Technos-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.