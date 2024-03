Sun-Wa Technos Aktie: Anleger aufgepasst!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung von Stimmungen und Diskussionen, die sich auf Aktien auswirken können. Bei Sun-wa Technos wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur Bestimmung von überkauften oder überverkauften Titeln verwendet. Der RSI7 für Sun-wa Technos liegt bei 52,03, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Stand von 42,16, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage neutral, da weder positive noch negative Ausschläge verzeichnet wurden. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse ergab einen gleitenden Durchschnittskurs von 2239,93 JPY und einen aktuellen Kurs von 2343 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2293,04 JPY, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Sun-wa Technos daher eine Gesamtnote von "Neutral".