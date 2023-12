Sun Lifon Cum Rst 10R Prf Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Analystenbewertung für die Sun Life-Aktie ist insgesamt als "Gut" einzustufen, basierend auf der langfristigen Meinung von Analysten. Konkret liegen 2 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Bewertungen vor. In einem kürzeren Zeitraum ergibt sich das Bild, dass innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen, was zu der aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 72 CAD, was eine potenzielle Performance von 5,96 Prozent darstellt, basierend auf dem aktuellen Kurs von 67,95 CAD. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Sun Life-Aktie beträgt 4,76 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 1,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung, 2,77) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Anlegerstimmung hauptsächlich von positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Sun Life geprägt. Auf Basis statistischer Auswertungen auf der Grundlage großer historischer Datenmengen gab es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, konkret 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal. Daraus resultiert eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 78,86 Punkten, was darauf hinweist, dass Sun Life überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 58,85, was bedeutet, dass Sun Life weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Zusammen ergibt sich damit eine "Schlecht"-Bewertung für das Sun Life-Wertpapier in diesem Abschnitt.