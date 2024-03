Sun Lifon Cum Rst 10R Prf Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sun Life beträgt 12, was im Vergleich zum Branchenwert von 11,29 über dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Sun Life mit 4,55 Prozent 1,75 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die Diskussionen in sozialen Medien signalisieren eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung rund um Sun Life. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die Redaktion zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Laut den Analysten besteht eine insgesamt positive Einschätzung, da 6 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Die durchschnittliche Empfehlung für Sun Life aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 77,13 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 4,27 Prozent entspricht. Basierend auf der Analysten-Untersuchung erhält Sun Life daher insgesamt die Einstufung "Gut".