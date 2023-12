Sun Lifeon Cum Rat 8R Prf Aktie: Gigantischer Hammer!

Sun Life erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16,48 Prozent, was eine Outperformance von +0,36 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche stieg Sun Life um 16,12 Prozent an. Im "Finanzen"-Sektor hatte die Aktie eine mittlere Rendite von 6,66 Prozent im letzten Jahr, was einer Überperformance von 9,82 Prozent entspricht. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Sun Life in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Analysten haben Sun Life in den letzten 12 Monaten 2-mal mit "Gut", 2-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 1-mal "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht", was insgesamt zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 5,32 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 72 CAD, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sun Life liegt mit einem Wert von 11,03 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einer Abweichung von 4 Prozent entspricht. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Sun Life mittlerweile auf 66,32 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 68,36 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 67,09 CAD, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" vergeben.