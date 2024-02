Sun Lifeon Cum Rat 8R Prf Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sun Life beträgt derzeit 12,13 und liegt damit 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche, der bei 9 liegt. Diese Tatsache deutet darauf hin, dass die Aktie der Sun Life aus gegenwärtiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie von dieser Stelle eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Bereich der Dividendenrendite weist Sun Life eine Rendite von 4,55 Prozent auf, was 1,78 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Versicherungsbranche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als lukratives Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die Einschätzungen der Analysten für Sun Life zeigen, dass diese in den letzten 12 Monaten 5 Mal als "Gut", 2 Mal als "Neutral" und niemals als "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Kurzfristig gesehen ergibt sich das Bild, dass innerhalb eines Monats 5 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen, was die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 4,83 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 72,77 CAD und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 76,29 CAD. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie daher von institutionellen Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung gegenüber Sun Life wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert, wobei überwiegend positive Kommentare und Befunde festgestellt wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Hinsicht führt. Die Analyse wurde auch durch Handelssignale angereichert, wobei vier berechnete Signale zur Verfügung standen (4 "Gut", 0 "Schlecht"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Sun Life in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.