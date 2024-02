Sun Life Financial Sr 5 Prf Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Sun Life-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 67,4 CAD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 72,77 CAD lag, was einer Abweichung von +7,97 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (69,2 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +5,16 Prozent darstellt und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal "Neutral" und kein Mal "Schlecht" für die Sun Life-Aktie vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Kurzfristig wurden innerhalb eines Monats 5 "Gut"-Einschätzungen, 2 "Neutral"-Einschätzungen und keine "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 4,83 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 76,29 CAD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird.

Die soziale Stimmung und Handelssignale deuten ebenfalls auf eine "Gut"-Bewertung hin. Die Kommentare und Befunde in sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Die Handelssignale zeigen 4 "Gut"-Bewertungen und keine "Schlecht"-Bewertungen, was zu einer positiven Stimmungseinschätzung führt.

In fundamentalen Aspekten ist die Sun Life-Aktie derzeit überbewertet, da das KGV bei 12,13 liegt, was 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 9 liegt. Auf dieser Stufe erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.