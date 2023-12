Sun Life Financial Sr 5 Prf Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten zweimal die Einschätzung "Gut", zweimal die Einschätzung "Neutral" und keinmal das Rating "Schlecht" für Sun Life vergeben. Langfristig erhält der Titel von institutioneller Seite aus somit das Rating "Gut". Im vergangenen Monat ergab sich die Einschätzung 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 5,32 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 72 CAD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Da negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst wird Sun Life für diese Stufe daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 66,32 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 68,36 CAD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,08 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 67,09 CAD, was eine Abstand von +1,89 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Sun Life liegt bei 63,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.