Sun Life Financial Sr 5 Prf Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Bewertung der Sun Life durch Analysten zeigt ein insgesamt positives Bild. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 6 "Buy", 2 "Neutral" und 0 "Sell". Auch die jüngsten Bewertungen für die Aktie sind überwiegend positiv, wobei die durchschnittliche Empfehlung für den letzten Monat ebenfalls "Buy" lautet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Sun Life liegt bei 77,13 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 4,27 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung wird die Aktie insgesamt als "Buy" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sun Life zeigt eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI als auch der RSI25 liegen im neutralen Bereich, was auf eine stabile Dynamik des Aktienkurses hindeutet.

Die Stimmung im Internet bezüglich Sun Life hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Buy" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Sun Life mit einer Rendite von 4,55 Prozent eine überdurchschnittlich hohe Rendite auf, die 1,75 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser attraktiven Dividendenrendite erhält die Aktie eine positive Bewertung als lukratives Investment.