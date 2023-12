Sun Life Financial Sr 5 Prf Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sun Life unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufsignalen, konkret 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Langfristig wird die Sun Life-Aktie laut Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten. Aktuell liegen 2 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen vor. Innerhalb eines Monats wurden 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was zu einer zuletzt positiven Bewertung führt. Das Kursziel der Analysten wird bei 72 CAD angesiedelt, was einer zukünftigen Performance von 5,96 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,03 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 11,11. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Sun Life mit 16,48 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Versicherung"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 15,26 Prozent kommt, liegt Sun Life mit 1,22 Prozent darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.