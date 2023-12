Sun Life Financial Sr 3 Prf Aktie: Da braut sich was zusammen!

In den letzten vier Wochen wurde bei Sun Life eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Sun Life mit 11,03 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt von 11,11. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Sun Life auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der RSI weniger stark schwankt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat Sun Life in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 16,48 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält das Sun Life-Wertpapier aufgrund der genannten Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

