Sun Life Financial Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Diskussionen über Sun Life in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen, was das Unternehmen als "Gut" einstuft. In diesem Zeitraum ergaben sich auch zehn Handelssignale, die alle auf eine "Gut"-Bewertung hindeuten.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Sun Life-Aktie ein Durchschnitt von 66,31 CAD für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 68,43 CAD, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt erhalten ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Analysten bewerten die Sun Life-Aktie aktuell als "Gut", wobei die durchschnittliche Kursprognose ein Aufwärtspotenzial von 5,95 Prozent aufzeigt. Insgesamt erhält Sun Life eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Sun Life mit einer Rendite von 16,48 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Versicherung"-Branche übertrifft die Aktie die mittlere Rendite um 0,02 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält Sun Life ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.