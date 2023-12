Sun Life Financial Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Versicherungsgesellschaft Sun Life verzeichnet eine Dividendenrendite von 4,76 Prozent, was 1,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sun Life-Aktie von der Redaktion eine Bewertung von "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Langfristig betrachten Analysten die Sun Life-Aktie als "Gut" bewertet. Von insgesamt 4 Bewertungen fallen 2 positiv, 2 neutral und keine negativ aus. Innerhalb eines Monats liegen 1 positive und keine negativen Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 72 CAD, was einer erwarteten Performance von 5,96 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 67,95 CAD notiert. Insgesamt vergibt die Redaktion daher das Rating "Gut" für die Analysteneinschätzung.

In den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Sun Life verzeichnet werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Sun Life mit einer Rendite von 16,48 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Die Versicherungsbranche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 15,26 Prozent, wobei Sun Life mit 1,22 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.