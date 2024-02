Sun Life Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktienanalyse der Sun Life-Aktie zeigt positive Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 67,4 CAD. Der letzte Schlusskurs von 72,77 CAD weicht somit um +7,97 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 69,2 CAD über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +5,16 Prozent entspricht. Die Sun Life-Aktie erhält somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Sun Life-Aktie eine Dividendenrendite von 4,55 Prozent auf, was 1,78 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Versicherung" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent hat, wird die Aktie als lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Dagegen zeigt die fundamentale Analyse ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,13, das mit 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Infolgedessen wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Schließlich zeigt der Relative Strength Index (RSI) eine überverkaufte Situation, mit einem RSI von 26,7 und RSI25 von 27. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Insgesamt erhält die Sun Life-Aktie daher eine positive Bewertung auf Grundlage der verschiedenen Analysen.

