Sun Life Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Analysteneinschätzung für die Sun Life-Aktie fällt langfristig gesehen positiv aus, mit insgesamt 2 "Gut" Bewertungen, 2 "Neutral" Bewertungen und 0 "Schlecht" Bewertungen. Innerhalb eines Monats gab es 1 "Gut" Bewertung und keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen, was zu einer aktuellen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 72 CAD, was einer potenziellen Performance von 5,96 Prozent entspricht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung bezogen auf die Sun Life-Aktie in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite der Sun Life-Aktie beträgt 4,76 Prozent, was 1,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Sun Life-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 16,48 Prozent erzielt hat, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche liegt die Rendite mit 1,22 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.