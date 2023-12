Sun Life Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Life Financial":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Sun Life liegt bei 63,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 40,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Sun Life aktuell bei 66,32 CAD, während der tatsächliche Kurs bei 68,36 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +3,08 Prozent liegt. Der GD50 hat in den letzten 50 Tagen einen Stand von 67,09 CAD, was zu einem Abstand von +1,89 Prozent führt und ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Sun Life Aktie wurde durch unsere Analysten anhand von Kommentaren auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" in dieser Hinsicht führt. Zudem wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (7 "Gut", 0 "Schlecht"), was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird daher die Stimmung bezüglich Sun Life als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Sun Life festgestellt. Dies erfolgt auf Basis einer Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweisen. Aufgrund negativer Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Stufe von "Schlecht" für Sun Life.