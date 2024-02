Sun Kong Holdings Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Sun Kong eine Rendite von -12,9 Prozent, was 5,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -7,48 Prozent liegt. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie aufgrund ihrer Unterperformance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Sun Kong derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,06 HKD, was einer Abweichung von +683,33 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,07 HKD, was einer Abweichung von +571,43 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung als "Gut".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich jedoch eine Überbewertung der Aktie, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 17,86 liegt und somit 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 13 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sun Kong niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied von 8,32 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".