Sun King Power Electronics Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

In den letzten vier Wochen gab es bei Sun King keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu dem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei Sun King derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -6,32 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Sun King eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt derzeit 79,69, was 69 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Sun King derzeit um -7,19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -19,88 Prozent liegt.

Insgesamt wird die Aktie von Sun King daher in Bezug auf die Stimmung, Dividende, Fundamentaldaten und technische Analyse als "Schlecht" bewertet.