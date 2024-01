Sun King Power Electronics Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass sich die Stimmung für Sun King in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Sun King ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende schneidet Sun King im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (6,33 %) schlechter ab, da die Dividende bei 0 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 75, was bedeutet, dass die Börse 75,69 Euro für jeden Euro Gewinn von Sun King zahlt. Dies ist 60 Prozent höher als der Durchschnittswert in der Branche. Aufgrund dessen wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem KGV.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Sun King in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,5 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um -5,53 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -30,97 Prozent im Vergleich zu Sun King. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Sun King mit -31,5 Prozent unter dem Durchschnittswert von -5 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Sun King ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.