Sun King Power Electronics Aktie: Wohin geht die Reise?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Sun King eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Sun King daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete Sun King in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,5 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -30,97 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -5,53 Prozent gefallen sind. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5 Prozent, wobei Sun King 31,5 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung bezüglich Sun King in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb Sun King auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt dieses derzeit bei 75 für Sun King. Das bedeutet, dass die Börse 75,69 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich dazu liegt der durchschnittliche Wert in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche bei 47. Daher wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein "Schlecht"-Rating.