Sun King Power Electronics Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Aktienkurs von Sun King zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industrie einen Rückgang um mehr als 20 Prozent. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Sun King mit -24,29 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sun King-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,62 HKD liegt. Mit einem letzten Schlusskurs von 1,3 HKD weicht die Aktie um -19,75 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

Die Anleger-Stimmung bei Sun King ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Sun King eine Rendite von 0 Prozent auf, was 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" hat im Vergleich dazu eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung und wird als eher unrentables Investment eingestuft.

