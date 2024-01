Sun King Power Electronics Aktie: Jetzt knallt es!

Die Sun King-Aktie erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent, was 6,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs niedriger ist als bei anderen Unternehmen in der Elektrischen Ausrüstungsbranche.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Sun King wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Sun King-Aktie mit 1,3 HKD inzwischen -7,8 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -19,75 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Sun King-Aktie einen neutralen Titel an. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 70, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 62,75 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.