Sun King Power Electronics Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Sun King-Aktie schüttet basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,34 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und wird als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" hat die Sun King-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -24,29 Prozent erzielt, was 20,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -3,48 Prozent, und Sun King liegt aktuell 20,82 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Sun King-Aktie auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Sun King-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.