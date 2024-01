Sun Hung Kai Properties Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Hung Kai Properties":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Sun Hung Kai Properties derzeit bei 88,6 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 79,6 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um -10,16 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 79,87 HKD, was einem Abstand von -0,34 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und die Kommentare zu Sun Hung Kai Properties auf sozialen Plattformen sind größtenteils positiv, aber in letzter Zeit wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut" Bewertung. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch sieben "Schlecht" und ein "Gut" Signal, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt. Die Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 82, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine "Neutral" Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Sun Hung Kai Properties basierend auf dem RSI.