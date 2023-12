Sun Hung Kai Properties Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Hung Kai Properties":

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sun Hung Kai Properties-Aktie liegt bei 19. Dies bedeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25, der den Wert auf 25-Tage-Basis angibt, bei 50,27. Der RSI25 zeigt, dass Sun Hung Kai Properties weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sun Hung Kai Properties.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Sun Hung Kai Properties-Aktie 90,36 HKD beträgt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 77,95 HKD deutlich darunter, was eine Abweichung von -13,73 Prozent im Vergleich bedeutet. Auf dieser Basis erhält Sun Hung Kai Properties daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 78,62 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,85 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sun Hung Kai Properties-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Sun Hung Kai Properties auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung zeigen sich positive Signale. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Sun Hung Kai Properties auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Sun Hung Kai Properties in den sozialen Medien diskutiert. Dadurch erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Allerdings werden diese positiven Signale durch die Betrachtung von Handelssignalen etwas abgeschwächt. Fünf berechnete Signale ergeben eine Bewertung von 4 "Schlecht" und 1 "Gut", was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird daher Sun Hung Kai Properties hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz bezüglich Sun Hung Kai Properties im üblichen Bereich liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls auf einen "Neutral"-Wert hinweist. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Sun Hung Kai Properties in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".