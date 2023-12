Sun Hung Kai Properties Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Sun Hung Kai Properties liegt bei 17,65, was als "überverkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 37,82 und wird daher als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sun Hung Kai Properties mit 84,45 HKD um 5,35 Prozent unter dem GD200 (89,22 HKD) liegt, was als "schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, mit einem Kurs von 78,38 HKD ein Signal von "gut", da der Abstand +7,74 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen in den sozialen Medien rund um Sun Hung Kai Properties diskutiert wurden, waren überwiegend positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Einstufung von "gut". Die Analyse von Handelssignalen zeigt sechs konkret berechnete Signale (3 "schlecht", 3 "gut"), was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" auf der Ebene der Handelssignale führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Sun Hung Kai Properties wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "schlecht" führt. Zudem deutet eine negative Veränderung der Rate der Stimmungsänderung ebenfalls auf eine "schlechte" Einschätzung hin. Insgesamt wird Sun Hung Kai Properties daher als "schlecht" bewertet.