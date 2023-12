Sun Hung Kai Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Hung Kai":

Das Anleger-Sentiment für die Sun Hung Kai &-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt Sun Hung Kai & auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sun Hung Kai &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,84 HKD. Der letzte Schlusskurs von 2,27 HKD weicht somit um -20,07 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,48 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -8,47 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Sun Hung Kai &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Um zu beurteilen, ob die Sun Hung Kai &-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 40,54 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 62,7), wodurch sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Sun Hung Kai & also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sun Hung Kai & aktuell 9, was eine positive Differenz von +4,14 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" ergibt. Unsere Analysten vergeben daher für diese Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung.