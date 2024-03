Sun Hung Kai Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Hung Kai":

Der Aktienkurs von Sun Hung Kai & zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -17,05 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Verbraucherfinanzierungsbranche verzeichnet eine mittlere Rendite von -13,69 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Sun Hung Kai & mit 3,35 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sun Hung Kai &-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,58 HKD, während der letzte Schlusskurs mit 2,37 HKD deutlich darunter liegt (-8,14 Prozent Abweichung im Vergleich). Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,26 HKD, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses führt (+4,87 Prozent). Somit ergibt sich auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Sun Hung Kai & in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sun Hung Kai &-Aktie hat einen Wert von 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, wodurch sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Somit ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein Gesamt-Rating von "Neutral" für Sun Hung Kai &.