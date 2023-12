Sun Hung Kai Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Hung Kai":

Der Finanzkonzern Sun Hung Kai & weist laut aktuellen Kennzahlen eine unterbewertete Aktie auf. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2,56, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,22 liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Was die Performance betrifft, so erzielte Sun Hung Kai & in den letzten 12 Monaten eine Wertminderung von -14,68 Prozent, was im Vergleich zur Branchendurchschnitt von -7,97 Prozent und der mittleren Rendite des Finanzsektors von -6,9 Prozent zu einer Underperformance führt und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Außerdem zeigt die technische Analyse ein negatives Signal, da der aktuelle Kurs von 2,29 HKD 18,79 Prozent unter dem GD200 (2,82 HKD) liegt und der GD50 bei 2,45 HKD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt.

Jedoch bietet Sun Hung Kai & mit einer Dividendenrendite von 9,92 Prozent ein lukratives Investment, da dies 4,17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung von unserer Redaktion führt.