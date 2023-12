Sun Hung Kai Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs von Sun Hung Kai verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,68 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Finanzsektor liegt die Rendite um 8,07 Prozent unter dem Durchschnitt von -6,61 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt -7,78 Prozent, wobei Sun Hung Kai aktuell um 6,9 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine positive Richtung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Sun Hung Kai als neutral ein. Der RSI7 beträgt 33,33, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 57,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sun Hung Kai-Aktie am letzten Handelstag bei 2,29 HKD lag, was einem Unterschied von -18,79 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 2,82 HKD entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine insgesamt negative Bewertung der Aktie hin.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Sun Hung Kai-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.