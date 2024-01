Sun Hing Vision Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Sun Hing Vision-Aktie wird in verschiedenen Kategorien bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 6,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie kurzfristig überkauft und langfristig überverkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung und einer "Gut"-Einstufung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sun Hing Vision liegt bei 120, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32 eine Überbewertung darstellt und zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Diskussionen rund um die Aktie neutral sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Sun Hing Vision-Aktie daher gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien.

