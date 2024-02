Sun Hing Vision Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse der Sun Hing Vision-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,76 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,71 HKD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 0,74 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-4,05 Prozent) liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Sun Hing Vision-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,32 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,34 Prozent stiegen, was zu einer Underperformance von -34,66 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Sun Hing Vision 25,42 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger, die auch weiche Faktoren wie die Kommentare auf sozialen Plattformen berücksichtigt, wird als neutral bewertet. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Sun Hing Vision-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Branchenvergleich, der Anlegerstimmung und dem Relative Strength Index.