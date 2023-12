Sun Hing Vision Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Aktienkurs von Sun Hing Vision verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,34 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Sun Hing Vision um 31,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 25 Prozent, und Sun Hing Vision liegt aktuell 44,34 Prozent darunter.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Sun Hing Vision nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt der 200-Tages-Durchschnitt eine Abweichung von -10,84 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen weist nur eine geringfügige Abweichung von +1,37 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Sun Hing Vision liegt derzeit bei 0 %, während der Branchendurchschnitt bei 6,14 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Insgesamt erhält Sun Hing Vision auf der Grundlage von Branchenvergleichen, Sentiment und Buzz, technischer Analyse und Dividende ein "Schlecht"-Rating.