Die Sun Hing Printing-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Sun Hing Printing-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt von 0,73 HKD verzeichnet, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,415 HKD liegt und eine Abweichung von -43,15 Prozent zeigt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,56 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -25,89 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sun Hing Printing-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt sich, dass die Rendite der Sun Hing Printing-Aktie um -28,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies ist eine deutliche Abweichung von 20 Prozent und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sun Hing Printing-Aktie zeigt einen Wert von 80 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt über dem Wert von 70, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein weiteres "Schlecht"-Rating für die Sun Hing Printing-Aktie.

Auf der fundamentalen Ebene liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sun Hing Printing-Aktie bei 3,47, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 162,73 liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, der Branchenvergleich und der Relative Strength Index, dass die Sun Hing Printing-Aktie aktuell mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.