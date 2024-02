Sun Hing Printing Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Sun Hing Printing-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 80, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 82,35, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Schlecht"-Rating für die Sun Hing Printing-Aktie.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und beträgt für Sun Hing Printing 11,21 Prozent, was über dem Mittelwert von 7,02 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt sich, dass Sun Hing Printing mit einer Rendite von -28,48 Prozent mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche von -7,16 Prozent liegt die Aktie mit 21,32 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sun Hing Printing-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt deutlich unter den Durchschnittswerten liegt, was zu weiteren "Schlecht"-Bewertungen führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Sun Hing Printing-Aktie in verschiedenen Kategorien ein "Schlecht"-Rating erhält, was auf verschiedene negative Indikatoren hindeutet.