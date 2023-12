Sun Entertainment Aktie: Das war ja klar …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Sunny Side Up Culture intensiv in den sozialen Medien diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Sowohl in Bezug auf positive als auch negative Themen rund um Sunny Side Up Culture hat sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen kaum beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Auch das Stimmungsbild und der Buzz um Sunny Side Up Culture haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was auch hier zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sunny Side Up Culture liegt bei 57,14 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 46,43 für 25 Tage, was beides zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Sunny Side Up Culture derzeit einen Wert von 0,03 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,032 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,67 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Ebenso verhält es sich mit dem GD50 für die vergangenen 50 Tage, der derzeit einen Stand von 0,03 HKD aufweist und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.