Sun Entertainment Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sunny Side Up Culture-Aktie zeigt, dass der Wert der Aktie neutral ist, weder überkauft noch -verkauft. Sowohl der 7-Tage-RSI (41) als auch der 25-Tage-RSI (41,67) bestätigen diese Einschätzung und geben der Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Sunny Side Up Culture-Aktie bei 0,03 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,032 HKD liegt, was einer Abweichung von +6,67 Prozent entspricht. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt geben der Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über die Aktie diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen gab es ebenfalls keine besonderen Themen, die Anleger besonders interessierten. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Sunny Side Up Culture-Aktie als durchschnittlich und kaum verändert eingestuft werden, was zu einem Gesamturteil "Neutral" führt.