Sun Country Airlines Holdings Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Sun Country Airlines-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 "Neutral"-Bewertung abgegeben. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 26 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 72,41 Prozent bedeutet. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Sun Country Airlines eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sun Country Airlines liegt bei 66,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, beträgt 49,73 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Sun Country Airlines von den überwiegend privaten Anlegern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Gut"-Einstufung.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Sun Country Airlines festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt erhält Sun Country Airlines auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Rating.