Sun Country Airlines Holdings Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Sun Country Airlines ist insgesamt positiv. Dies wird durch die Meinungen und Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen deutlich. In diesem Zeitraum wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die Sun Country Airlines liegt bei 35,17, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47 und führt ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 16,56 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,76 USD liegt, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 14,99 USD, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Insgesamt erhält Sun Country Airlines in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den RSI, das Sentiment und den Buzz sowie die technische Analyse eine Gesamtbewertung von "neutral".