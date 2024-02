Sun Country Airlines Holdings Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Sun Country Airlines wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 24,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sun Country Airlines-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 41,74, was bedeutet, dass Sun Country Airlines weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Sun Country Airlines zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zu Sun Country Airlines veröffentlicht, was zusammen mit den positiven Themen rund um das Unternehmen zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Sun Country Airlines-Aktie bei 16,46 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,49 USD liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung auslöst. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Sun Country Airlines auf Basis der analysierten Kriterien.