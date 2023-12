Sun Country Airlines Holdings Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Sun Country Airlines-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sun Country Airlines-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,39 und ein Wert für den RSI25 von 29,43. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen rund um Sun Country Airlines auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ist die Aktie von Sun Country Airlines bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Sun Country Airlines-Aktie ein Durchschnitt von 17,48 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,21 USD (-7,27 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (14,49 USD) liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs (+11,87 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sun Country Airlines-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Für Sun Country Airlines liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 26 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Sun Country Airlines-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.