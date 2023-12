Sun Country Airlines Holdings Aktie: Ist das noch normal?

Die Stimmungslage bei Sun Country Airlines war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen ein positives Bild. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen der Anleger überwiegend positiv über das Unternehmen Sun Country Airlines. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 19,29 Punkten, was darauf hinweist, dass Sun Country Airlines derzeit überverkauft ist und daher als "gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 26,08, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "gut" Bewertung führt.

Die Stimmung bei Sun Country Airlines hat in den letzten Wochen deutlich positivere Tendenzen gezeigt, was zu einer "gut" Bewertung in diesem Bereich führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben ebenfalls zugenommen, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Sun Country Airlines daher eine "gut" Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die Analystenmeinungen zu Sun Country Airlines sind insgesamt neutral, da 0 Kauf-, 2 Halte- und 0 Verkaufsempfehlungen in den letzten 12 Monaten vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für das Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 26 USD, was einer möglichen Kursentwicklung von 52,05 Prozent entspricht und daher mit "gut" bewertet wird. Zusammenfassend führt die Untersuchung der Analysten zu einer Gesamtbewertung von "gut" für Sun Country Airlines.