Sun Country Airlines Holdings Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten Wochen hat die Anzahl negativer Kommentare über Sun Country Airlines in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen starken Rückgang, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Anzahl der Diskussionen über Sun Country Airlines ist im Vergleich zu normalen Zeiten deutlich zurückgegangen, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit seitens der Anleger führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen der Anleger wider. Zuletzt überwogen die positiven Meinungen, aber in den letzten Tagen wurden vor allem negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" bewertet, da die Meinungen insgesamt ausgeglichen sind.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Sun Country Airlines-Aktie (15,73 USD) weit unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (17,25 USD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (14,77 USD) jedoch über dem gleitenden Durchschnitt (+6,5 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammengefasst wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 0-mal eine positive Einschätzung, 1-mal eine neutrale Einschätzung und 0-mal eine negative Einschätzung für Sun Country Airlines abgegeben. Langfristig wird dem Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating von institutioneller Seite aus zugewiesen. Für den aktuellen Kurs von 15,73 USD erwarten die Analysten einen Anstieg von 65,29 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Daher wird die Bewertung der Aktie durch institutionelle Analysten als "Gut" eingestuft.