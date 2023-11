Sun Country Airlines Holdings Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Aktie der Sun Country Airlines wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt bewertet. Von den Analysten erhielt sie 0 positive Bewertungen, 2 neutrale Bewertungen und keine negativen Bewertungen. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Sun Country Airlines vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 26 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,03 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 72,99 Prozent hin, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie der Sun Country Airlines.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum vergleicht. Der RSI der Sun Country Airlines liegt bei 17,35 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 39,75 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies spiegelt sich in den positiven Themen und Meinungen wider, die in den letzten beiden Wochen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" basierend auf der Anleger-Stimmung.

Ein weiterer Faktor, der die Aktienstimmung beeinflusst, ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analysen zeigen, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und erhält daher auch eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine langfristige Stimmungsbewertung von "Neutral" für die Aktie der Sun Country Airlines.