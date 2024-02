Sun Country Airlines Holdings Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Sun Country Airlines wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 24,87 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 41,74, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Bei Sun Country Airlines ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Stimmungsänderungsrate weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Aktie bei 16,46 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für Sun Country Airlines, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält Sun Country Airlines basierend auf diesen Analysen ein "Gut"-Rating.