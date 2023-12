Sun Communities Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Sun Communities Inc wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 32,27 Punkten, was darauf hinweist, dass Sun Communities Inc weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 24,12, was bedeutet, dass Sun Communities Inc hier überverkauft ist und somit abweichend als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Sun Communities Inc-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Sun Communities Inc in den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sun Communities Inc wurde deutlich weniger diskutiert als normal und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Sun Communities Inc-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral", und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sun Communities Inc vor. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Sun Communities Inc von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sun Communities Inc. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.