Sun Communities Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse der Sun Communities Inc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 127,43 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 132,06 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +3,63 Prozent liegt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 125,11 USD. Mit einem Abstand von +5,56 Prozent wird die Aktie aus dieser Sicht als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sun Communities Inc liegt bei 56,98, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 für die letzten 25 Tage liegt bei 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Sun Communities Inc insgesamt 4 Analystenbewertungen, wovon 2 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 149,75 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 13,4 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Empfehlung als "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, in denen positive Themen dominierten, und vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sun Communities Inc diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.